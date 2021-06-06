Выдавать сертификаты могут начать уже с 1 июля 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К теме Украина и Грузия договорились о взаимном признании справок о вакцинации от COVID-19

Он напомнил, что на этой неделе состоялась встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита правительственной делегации. По его словам, вероятно в ближайшее время будет возможность закрепить соответствующие договоренности в соглашениях.

Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями,

– отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что во время встречи с Гарибашвили договорились о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от COVID-19.

Как будут работать паспорта

О том, как будут работать такие паспорта, рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

Он отметил, что срок сертификата будет зависеть от количества доз вакцины: "Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз – 1 или 2".

После того, как украинцы будут возвращаться из путешествия, ПЦР-тестирование можно будет не проходить. Пока такая возможность не работает ни в Украине, ни в других государствах.

Отметим! По словам эксперта, все украинцы, которые вакцинировались, уже есть в электронной базе данных.

В то же время те граждане, которые не прививались, тоже смогут поехать в ЕС. Но для этого им необходимо сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на самоизоляции.