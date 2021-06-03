Оказалось, что в городах украинцы обычно чувствуют себя здоровее. И на это влияет несколько факторов.

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Так, в городах чувствуют себя здоровыми 42% опрошенных. А в сельской местности – 36%. В КМИС рассказали, что это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который в городах выше), так и с доступностью услуг по здравоохранению и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.

По сравнению с 2020 годом, доля украинцев, считающих себя здоровыми, изменилась на 9%. Зато на 8% выросла доля тех людей, которые считают свое состояние здоровья посредственным.

Сколько украинцев чувствуют себя здоровыми: результаты опроса