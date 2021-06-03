Какие украинцы чувствуют себя здоровее

С 16 по 22 апреля КМИС опросили 2 003 человека, с разных, кроме оккупированных, областей Украины. В опросе приняли участие люди в возрасте от 18 лет.
Оказалось, что в городах украинцы обычно чувствуют себя здоровее. И на это влияет несколько факторов.
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Так, в городах чувствуют себя здоровыми 42% опрошенных. А в сельской местности – 36%. В КМИС рассказали, что это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который в городах выше), так и с доступностью услуг по здравоохранению и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.
По сравнению с 2020 годом, доля украинцев, считающих себя здоровыми, изменилась на 9%. Зато на 8% выросла доля тех людей, которые считают свое состояние здоровья посредственным.
Сколько украинцев чувствуют себя здоровыми: результаты опроса
- В целом по состоянию на апрель 2021 года, 40% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 46% – как посредственное или не смогли определиться, а 14% – как плохое или очень плохое.
- Чем старше возрастная группа респондентов, тем менее люди чувствуют себя здоровыми. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми чувствуют 66%, в возрастной группе 30 – 39 лет – 57%, 40 – 49 лет – 47%, 50 – 59 лет – 28%, 60 – 69 лет – 16%, а люди в возрасте 70 лет и старше – 13%.
- Мужчины обычно считают себя здоровее, чем женщины: если среди мужчин 50% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин – 32%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, а среди женщин – 19% (Таблица 3). Это может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем у мужчин (77 лет у женщин и 67 – у мужчин).
- Чем лучше материальный уровень жизни, тем выше доля тех, у кого хорошее здоровье. Если среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 14%, то среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе покупку дорогих вещей) – 47%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения – 64%.
- Также состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, у кого хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 85%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 40% опрошенных.