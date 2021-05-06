Эта тренировка содержит 10 видов различных упражнений. Ее эффективность подтвердили британские специалисты.
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1. Растяжка над головой
Для этого упражнения даже не надо вставать с постели, если только что проснулись.
- Шаг 1. Лечь на кровать и вытянуть руки над головой.
- Шаг 2. Тянуться руками вверх, а ногами вниз.
- Шаг 3. Сделать три – четыре глубоких вдоха.
Здесь нужно почувствовать, как тело растягивается от пальцев ног до пальцев рук.
2. Растяжка от колен к груди
Для этого упражнения также нужно лежать на кровати.
- Шаг 1. Согнуть обе ноги, подтянув пятки ближе к ягодицам.
- Шаг 2. Поднять одно колено к груди, ногу при этом нужно обхватить руками.
- Шаг 3. Сделать три – четыре глубоких вдоха. Попытаться не поднимать голову и не напрягать шею.
- Шаг 4. Повторить с другой ногой.
В этом упражнении важно почувствовать, как растягиваются ягодицы и поясница.
3. Растяжка подколенного сухожилия
Еще одно упражнение в постели.
- Шаг 1. Взяться за одну ногу и потянуть ее на себя, затем выпрямить вертикально вверх, насколько получится. Вторая нога при этом лежит ровно или стоит полусогнутой.
- Шаг 2. Сделать три – четыре глубоких вдоха.
- Шаг 3. Повторить с другой ногой.
Во время упражнения старайтесь почувствовать, как растягиваются подколенные сухожилия.
4. Колени к груди
Продолжайте лежать на кровати и для этого упражнения.
- Шаг 1. Подтянуть оба колена к груди и обхватить их руками. Попытаться не поднимать голову и не напрягать шею.
- Шаг 2. Сделать три – четыре глубоких вдоха.
Здесь важно почувствовать, как растягиваются ягодицы и поясница.
5. Скручивания
Последнее упражнение тренировки, которую делают лежа на кровати.
- Шаг 1. Согнуть обе ноги, подтянув пятки ближе к ягодицам.
- Шаг 2. Медленно вернуть колени в одну сторону. Плечи при этом не должны отрываться от кровати.
- Шаг 3. Сделать три – четыре глубоких вдоха.
- Шаг 4. Повторить в другую сторону.
Во время этого упражнения нужно почувствовать, как растягивается поясница.
6. Вращение тела
Для упражнения нужно сесть на край кровати так, чтобы было удобно.
- Шаг 1. Стопы стоят на полу параллельно друг другу, плечи отведены назад и опущены.
- Шаг 2. Повернуть верхнюю часть тела в одну сторону, насколько возможно. При этом следить, чтобы бедра не двигались.
- Шаг 3. Повторить по 6-8 раз в каждую сторону. При каждом повороте делать глубокий вдох.
Это упражнение поможет снять скованность в нижней части спины.
7. Растяжка верхней части спины
Для этого упражнения нужно сесть на кровать так, чтобы было удобно.
- Шаг 1. Сцепить руки в замок перед собой и вытянуть вперед на уровне плеч.
- Шаг 2. Слегка округлить плечи и посмотреть вниз.
- Шаг 3. Сделать три – четыре глубоких вдоха.
Во время упражнения можно почувствовать, как растягивается спина между плечами.
8. Силовая ходьба на месте
Для этого упражнения нужно ходить на месте тридцать секунд. В это время поднимать пятки к ягодицам, а руки сгибать в локтях. Затем возвращаться в исходное положение и повторять снова.
9. Приседания
Это упражнение удобно делать рядом с кроватью, чтобы во время приседания не опускаться слишком низко.
- Шаг 1. Встать рядом с кроватью, ноги на ширине плеч и параллельны.
- Шаг 2. Медленно опуститься, согнув колени, словно собираетесь сесть на кровать.
- Шаг 3. Коснуться кровати и медленно подняться обратно.
В этом упражнении нужно стараться держать спину прямо, смотреть вперед и не позволять коленям выходить за линию пальцев ног. Повторяйте медленно 8 – 10 раз.
10. Боковая растяжка
Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо на ровной поверхности.
- Шаг 1. Руки на пояс, правую ногу скрестить перед левой ногой.
- Шаг 2. Поднять левую руку и потянуться к правой стороне.
- Шаг 3. Сделать три – четыре глубоких вдоха. Повторить с другой стороны.
Во время упражнения вы почувствуете растяжение по бокам тела.