К таким выводам пришли ученые из Федерального университета Сан-Паулу. Они проанализировали образ жизни почти 1,3 миллиона человек в возрасте от 6 до 25 лет.
К теме Впервые вылечили рак поджелудочной железы у мышей с помощью иммунных препаратов
Но ученые из США захотели определить тип и интенсивность наиболее эффективных нагрузок. Для этого они проанализировали данные 12 исследований.
Ученые считают, что большинство из этих исследований сосредоточены на важности аэробных нагрузок. Но ряд других работ продемонстрировал и преимущества силовых упражнений, направленных на укрепление и наращивание мышц.
Результаты нового исследования
- Сочетание силовых и аэробных упражнений дважды в неделю дает лучший результат, снижая общие риски и смертность от рака на 28%.
- В рамках анализа ученые смогли проследить, что такое сочетание нагрузок снижало риски рака почки на 26%. Для других типов опухолей определить конкретные показатели не удалось.
- Зато только силовые нагрузки снижают риски рака на 14%.