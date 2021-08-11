Какие упражнения снижают риск рака

До сих пор силовые нагрузки не считались существенной профилактикой рака (предпочтение отдавалось аэробным). Но ученые выяснили, что некоторые упражнения могут снизить риск рака на треть.

К таким выводам пришли ученые из Федерального университета Сан-Паулу. Они проанализировали образ жизни почти 1,3 миллиона человек в возрасте от 6 до 25 лет.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, 150 – 300 часов физической активности умеренной интенсивности в неделю или в два раза меньше интенсивных нагрузок за такой же период снижают риски возникновения онкологических заболеваний.

Но ученые из США захотели определить тип и интенсивность наиболее эффективных нагрузок. Для этого они проанализировали данные 12 исследований.

Ученые считают, что большинство из этих исследований сосредоточены на важности аэробных нагрузок. Но ряд других работ продемонстрировал и преимущества силовых упражнений, направленных на укрепление и наращивание мышц.

Результаты нового исследования