6 апреля состоялось селекторное совещание с президентом Владимиром Зеленским. Во время него Минздрав рассказал, какие COVID-вакцины ожидает Украина уже в апреле.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в середине апреля Украина ожидает первые поставки вакцины в рамках программы COVAX. Кроме этого, должна поступить новая партия китайского препарата Sinovac.

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Заметим, что общее количество доз вакцин от коронавируса, подтверждение на получение которых уже получила Украина, составляет 22 миллиона. Недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение недели Украина может законтрактовать еще 10 миллионов доз вакцин.

Напомним, что Украина ожидает препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Часть из них поступит в рамках COVAX. Согласно условиям сотрудничества с международной организацией, сначала Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer. Всего в рамках COVAX Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин.

Темпы вакцинации в Украине