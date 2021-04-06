Какие вакцины должны поступить в Украину в апреле
6 апреля состоялось селекторное совещание с президентом Владимиром Зеленским. Во время него Минздрав рассказал, какие COVID-вакцины ожидает Украина уже в апреле.
Источник:Офис Президента
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в середине апреля Украина ожидает первые поставки вакцины в рамках программы COVAX. Кроме этого, должна поступить новая партия китайского препарата Sinovac.
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Заметим, что общее количество доз вакцин от коронавируса, подтверждение на получение которых уже получила Украина, составляет 22 миллиона. Недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение недели Украина может законтрактовать еще 10 миллионов доз вакцин.
Напомним, что Украина ожидает препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Часть из них поступит в рамках COVAX. Согласно условиям сотрудничества с международной организацией, сначала Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer. Всего в рамках COVAX Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин.
Темпы вакцинации в Украине
- В настоящее время для вакцинации в Украине используют только препарат от AstraZeneca (Covishield).
- 25 марта в Украину поступили еще 215 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Вакцинация еще не началась, поскольку сейчас препарат проходит лабораторный анализ. Кроме этого, госпредприятию "Медицинские закупки" не предоставили всех необходимых документов.
- Темпы прививочной кампании достаточно медленные. За минувшие сутки прививки сделали всего 12 256 жителей страны.
- Первую дозу вакцины получили 304 678 граждан, а вторую всего 2 человека.
- По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались всего 413 561 человек.
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