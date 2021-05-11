Ученые изучали вакцины Pfizer и Moderna

Исследователи утверждают, что технология мРНК, по принципу которой действуют вакцины Pfizer и Moderna, формирует в организме многоуровневую защиту от коронавирус.

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Поэтому, люди, которые получили прививки этими препаратами, имеют все шансы на успешное противостояние новым штаммам коронавируса. В исследовании есть подробное объяснение того, как работает этот многоуровневый защитный механизм.

Только время покажет, так ли это на самом деле, но это может оказаться очень громкой и хорошей новостью,

– отметил Джоэл Бленксон, профессор медицины из медицинской школы Джонса Гопкинса в Балтиморе.

Механизм действия мРНК-вакцин

Ученые проанализировали образцы крови пациентов, получивших прививку вакцинами Pfizer или Moderna.

мРНК-вакцины делают сразу две вещи:

Прежде всего они стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма.

В то же время мРНК-вакцины заставляют иммунную систему вырабатывать так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4 + T.

Внимание! Т-клетки фактически уничтожают инфицированные клетки организма. Основой такого защитного механизма является клетка CD8+, она и является важнейшим оружием иммунной системы.

Исследователи считают, что Т-клетки смогут держать "на прицеле" любую разновидность коронавируса, даже если эффективность антител, которые организм выработал для борьбы с предыдущей итерацией вируса, упадет.

То как быть с мутациями?

Проще говоря, появление нового штамма коронавируса может привести к тому, что антитела больше не будут эффективны. Но здесь сработает следующий уровень защиты, который дают мРНК-вакцины — Т-клетки уничтожат клетки организма, зараженные новым штаммом коронавируса.

По словам Бленксона, антитела и Т-клетки распознают различные фрагменты спайк-белка коронавируса. И не так уж важно, на какой фрагмент реагируют антитела, потому что Т-клетки все равно распознают вирус.

Что это значит?

Даже если новые штаммы коронавируса смогут ускользнуть от антител и начнут заражать клетки организма, Т-клетки, которые вырабатываются после мРНК-вакцины, смогут уничтожить зараженные клетки до того, как вирус размножится настолько, чтобы вызвать серьезную форму заболевания.

По словам Сьюзан Джадд, эпидемиолога из университета штата Алабама, исследование показывает, что мРНК-вакцины могут остановить распространение разных штаммов коронавируса.

Некоторые исследователи считают, что аденовирусные вакцины также могут оказаться эффективными, провоцируя производство Т-клеток иммунной системой.