Минздрав заверил, что страна может рассчитывать на 32 млн доз вакцин. Первые контракты на поставку в Украину вакцины от коронавируса могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Сколько вакцин получим

Украина может рассчитывать на 32 миллиона доз вакцин. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

К теме Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег

На сегодня Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Есть контракты на поставки 24 миллионов доз вакцин,

– отметил Степанов.

Каких производителей

10 млн доз вакцины от компании Pfizer – поставки в течение года;

10 млн доз вакцины Novavax – поставки которой начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз вакцины Covishield – 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;

2 млн доз вакцины от компании Sinovac – 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

8 млн доз вакцины из глобального механизма COVAX (разные производители).

Обратите внимание! Предварительно Максим Степанов сообщил, что Украине не хватает еще 6,5 миллиарда гривен для закупки необходимых доз вакцины против коронавируса.

Коротко о вакцинальной кампании в Украине

В Минздраве прогнозируют полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года. Для этого нужно вакцинировать 70% взрослого населения Украины.

Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield (AstraZeneca). Всего против COVID-19 вакцинировали 320 265 человек, из которых 15 585 – получили инъекцию за минувшие сутки.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала