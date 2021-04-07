Какие вакцины ожидают в Украине и когда: Степанов объявил график
Минздрав заверил, что страна может рассчитывать на 32 млн доз вакцин. Первые контракты на поставку в Украину вакцины от коронавируса могут быть полностью закрыты еще до конца весны.
Источник:24 канал
Сколько вакцин получим
Украина может рассчитывать на 32 миллиона доз вакцин. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
К теме Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег
На сегодня Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Есть контракты на поставки 24 миллионов доз вакцин,
– отметил Степанов.
Каких производителей
- 10 млн доз вакцины от компании Pfizer – поставки в течение года;
- 10 млн доз вакцины Novavax – поставки которой начнутся в июле 2021 года;
- 3 млн доз вакцины Covishield – 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;
- 2 млн доз вакцины от компании Sinovac – 215 тысяч доз уже находятся в Украине;
- 8 млн доз вакцины из глобального механизма COVAX (разные производители).
Коротко о вакцинальной кампании в Украине
- В Минздраве прогнозируют полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года. Для этого нужно вакцинировать 70% взрослого населения Украины.
- Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield (AstraZeneca). Всего против COVID-19 вакцинировали 320 265 человек, из которых 15 585 – получили инъекцию за минувшие сутки.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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