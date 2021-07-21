В Болонском университете решили выявить наиболее распространенные виды фетишей. Для этого авторы исследования с 2004 по 2007 год анализировали предпочтения не менее 5 тысяч человек, данные собрали из 381 тематического онлайн-форума.

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В результате фетиши разделили на две категории: связанные с телом и направленные на предметы.

Самые распространенные фетиши связанные с телом

Среди телесных фетишей первое место занимают ступни и пальцы ног, затем жидкости – кровь, моча, слезы, выделения; потом волосы на голове и формы тела – полный, стройный, высокий или небольшого роста. Наименее желанными оказались ногти, уши, нос, шея и запах тела.

Самые распространенные фетиши связанные с предметами

Фетиш к предметам возглавили чулки, юбки, обувь и нижнее белье. Некоторые люди возбуждаются от подгузников для взрослых, слуховых аппаратов, катетеров и кардиостимуляторов, причем в исследовании не указано, должен ли кардиостимулятор быть внутри человека или просто лежать в коробке. Для сравнения: о поезде к слуховым аппаратам заявили 1500 участников форума, а к кардиостимуляторов – всего два.

Согласно полученным данным, влечение к объектам, которые не связаны с телом, например к грязной посуде или к определенным событиям и поведению, крайне редки. И все же авторы обнаружили группу из 1182 участников, которые заявляли о сексуальном интересе к девушкам, которые играют с воздушными шариками.

Как понять что у вас фетишизм

Фетишизм может быть направлен на что угодно. Это могут быть часы, нестандартное поведение, например, когда взрослый ведет себя как ребенок или как лошадь. У человека может быть один фетиш или несколько, главное, что это влечение необходимо, чтобы получить удовольствие от секса и достичь оргазма.

Этим фетиш отличается от других сексуальных практик, например от БДСМ или ролевых игр, которые могут усилить сексуальное влечение, но не так важны для получения оргазма. Проще говоря, если человек возбуждается, когда видит партнера в кожаных штанах, – это обычная сексуальное поведение, а если он не может кончить, пока партнер не оденется в кожу, или если не получает без этого максимального удовлетворения – это уже фетишизм.