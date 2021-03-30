Какие возникают побочные реакции от вакцины Covishield: новые данные Минздрава
В Украине в течение первого месяца вакцинации против COVID-19 препаратом Covishield (торговое название вакцины компании AstraZeneca) зафиксировали 689 сообщений о побочных реакциях.
Госпредприятие "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" в фейсбуке опубликовало перечень побочных эффектов за период с 24 февраля по 28 марта
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В течение первого месяца вакцинации в Центр поступило 689 карт-сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации (НППИ),
– сообщили в пресс-службе.
Процент возникновения "побочек" после почти 200 тысяч введенных доз Covishield составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) – это "несерьезные побочные реакции".
Среди распространенных проявлений:
- расстройства в месте введения (65,73%);
- нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
- неврологические расстройства (11,96%).
Среди других побочных реакций:
- желудочно-кишечные расстройства (3,48%);
- иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных (1,87%);
- другие расстройства (1,27%).
Добавим, всего с начала прививочной кампании вакцину против коронавируса получили 212 898 человек. За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 433 жителей страны. Из них 1 человек получил уже вторую прививку.
Перечень побочных эффектов от вакцины Covishield за период с 24 февраля по 28 марта / Данные и инфографика: Минздрав
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