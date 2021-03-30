В Украине в течение первого месяца вакцинации против COVID-19 препаратом Covishield (торговое название вакцины компании AstraZeneca) зафиксировали 689 сообщений о побочных реакциях.

Госпредприятие "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" в фейсбуке опубликовало перечень побочных эффектов за период с 24 февраля по 28 марта

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В течение первого месяца вакцинации в Центр поступило 689 карт-сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации (НППИ),

– сообщили в пресс-службе.

Процент возникновения "побочек" после почти 200 тысяч введенных доз Covishield составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) – это "несерьезные побочные реакции".

Среди распространенных проявлений:

расстройства в месте введения (65,73%);

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%).

Среди других побочных реакций:

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных (1,87%);

другие расстройства (1,27%).

Добавим, всего с начала прививочной кампании вакцину против коронавируса получили 212 898 человек. За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 433 жителей страны. Из них 1 человек получил уже вторую прививку.



​Перечень побочных эффектов от вакцины Covishield за период с 24 февраля по 28 марта / Данные и инфографика: Минздрав