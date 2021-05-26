Американская стоматологическая ассоциация (ADA) опубликовала результаты собственного исследования, в котором оценивался уровень заражения среди врачей.

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Коронавирус и стоматология

В течение полугода эксперты проводили опрос среди специалистов о результатах ПЦР-тестирований, симптомах и о том, какие профилактические меры принимаются в клиниках. В исследовании приняли участие около 2,2 тысячи специалистов.

По состоянию на ноябрь 2020 года коронавирус подтвердился лишь у 57 участников, и только 23 из них заразились во время проведения стоматологических процедур.

Кумулятивный уровень распространенности коронавируса среди стоматологов составил 2,6%.

Показатели заболеваемости COVID-19 колебались от 0,2% до 1,1% ежемесячно.

Средний показатель за шесть месяцев составил 0,5%.

В то же время национальный опрос врачей и медсестер всех специализаций в США показал, что уровень распространенности COVID-19 составляет 29%.

Почему у стоматологов меньше риск заражения

По мнению авторов исследования, причина этого феномена заключается в высоком уровне инфекционного контроля, который применялся еще до пандемии. Как правило, стоматологические кабинеты оборудованы качественными системами вентиляции и дезинфекции. Это подтверждают и результаты опроса: 99,7% стоматологов сообщили, что принимают усиленные меры по профилактике SARS-CoV-2.