Какие заболевания являются противопоказанием для путешествий на самолете

Есть несколько состояний, при которых лучше отказаться от путешествия на самолете: к ним относятся серьезные заболевания сердца, легких, период после операции или травмы. В любом случае, если у человека есть проблемы со здоровьем, перед перелетом нужно проконсультироваться с терапевтом.

Если у человека есть проблемы с венами, то путешествия на самолете, особенно больше 4 часов, увеличивают риск тромбоза глубоких вен. Из-за долгого сидения в самолете могут отекать ноги.

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Это повышает вероятность образования тромбов, поэтому в таком случае врачи обычно рекомендуют надевать компрессионные чулки.

Когда нельзя путешествовать на самолете

стенокардия или боль в груди в покое;

любое активное инфекционное заболевание;

декомпрессионная болезнь после дайвинга. Нужно избегать полетов после погружения, потому что давление в кабине самолета может привести к декомпрессионной болезни. Поэтому дайверам можно летать не раньше чем через 12 часов после последнего погружения;

повышенное внутричерепное давление из-за кровотечения, травмы или инфекции;

инфекции пазух носа, уха;

недавний инфаркт миокарда и инсульт. При неосложненном инфаркте миокарда можно летать на самолете через неделю, а при осложненном инфаркте – через 4-6 недель. Время зависит от тяжести заболевания и продолжительности поездки;

недавняя операция или травма, при которой воздух или газ могут давить на органы. Обычно это травмы брюшной полости и операции на желудке и кишечнике, черепно-лицевые и глазные травмы, операции на мозге и глазах с проникновением в глазное яблоко;

тяжелые хронические респираторные заболевания, одышка в покое или пневмоторакс;

серповидноклеточная анемия – наследственное заболевание, связанное с изменением формы гемоглобина крови;

психическое заболевание, за исключением случаев, когда оно контролируется.

Решать, можно вам летать или нет, нужно индивидуально с врачом.