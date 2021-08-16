Какие заболевания являются противопоказанием для путешествий на самолете

16 августа 2021 , 13:25
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Источник:

Patient

Есть несколько состояний, при которых лучше отказаться от путешествия на самолете: к ним относятся серьезные заболевания сердца, легких, период после операции или травмы. В любом случае, если у человека есть проблемы со здоровьем, перед перелетом нужно проконсультироваться с терапевтом.

Если у человека есть проблемы с венами, то путешествия на самолете, особенно больше 4 часов, увеличивают риск тромбоза глубоких вен. Из-за долгого сидения в самолете могут отекать ноги.

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Это повышает вероятность образования тромбов, поэтому в таком случае врачи обычно рекомендуют надевать компрессионные чулки.

Когда нельзя путешествовать на самолете

  • стенокардия или боль в груди в покое;
  • любое активное инфекционное заболевание;
  • декомпрессионная болезнь после дайвинга. Нужно избегать полетов после погружения, потому что давление в кабине самолета может привести к декомпрессионной болезни. Поэтому дайверам можно летать не раньше чем через 12 часов после последнего погружения;
  • повышенное внутричерепное давление из-за кровотечения, травмы или инфекции;
  • инфекции пазух носа, уха;
  • недавний инфаркт миокарда и инсульт. При неосложненном инфаркте миокарда можно летать на самолете через неделю, а при осложненном инфаркте – через 4-6 недель. Время зависит от тяжести заболевания и продолжительности поездки;
  • недавняя операция или травма, при которой воздух или газ могут давить на органы. Обычно это травмы брюшной полости и операции на желудке и кишечнике, черепно-лицевые и глазные травмы, операции на мозге и глазах с проникновением в глазное яблоко;
  • тяжелые хронические респираторные заболевания, одышка в покое или пневмоторакс;
  • серповидноклеточная анемия – наследственное заболевание, связанное с изменением формы гемоглобина крови;
  • психическое заболевание, за исключением случаев, когда оно контролируется.

Решать, можно вам летать или нет, нужно индивидуально с врачом.

Автор: Олександр Бевза