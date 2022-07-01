Новые вызовы для украинских медиков

Об этом в эфире телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, война принесла в Украину не только заболевания, с которыми привыкла работать система здравоохранения, но и огромное количество травм, ранений и ампутаций.

Читайте также Жара в Украине: как пережить температурные рекорды без вреда для здоровья

Это приводит к тому, что украинская медицина должна переформатироваться и работать с новыми вызовами. При том, что привычные болезни никуда не исчезают, а наоборот, будут случаться чаще из-за войны. Например, значительно ухудшится ситуация с психическим здоровьем граждан,

– сказал министр.

Ляшко отметил, что украинцы проходят через наиболее информатизированную войну за всю историю человечества и все события видят почти в прямом эфире, что не может не влиять на психо-эмоциональное состояние украинцев. По предварительным подсчетам и исследованиям, проводившимся ранее, такое влияние приведет к биологическому старению людей на 10 – 15 лет. Поэтому людей будут догонять те болезни, которые обычно не присущи людям этого возраста.

"Сейчас украинские медики приоритетно оказывают помощь тем, кто нуждается в ней безотлагательно – пострадавшим от обстрелов и бомбежек. Но мы стратегически смотрим вперед и понимаем, что нас будет ждать через год – два. Это увеличение онкологических, сердечно-сосудистых болезней", – объяснил Ляшко.

Ситуация с коронавирусом

Министр также отметил, что наблюдается беспокойная динамика коронавирусной болезни в последние недели в Европе – она стремительно выросла в два раза. Ежедневно фиксируют более 400 тысяч случаев. Европейский региональный директор ВОЗ уже заявил, что это очередной вызов для системы здравоохранения, потому что никто не ожидал вспышки летом, все готовились к увеличению количества заболевших зимой.