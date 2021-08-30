Какие жиры самые вредные для здоровья

Ученые много лет наблюдали за людьми, чей рацион содержал богатые насыщенные жиры. В частности различными видами мяса и другими продуктами.

Чем больше человек ест мяса, тем чаще, скорее всего, страдает избыточным весом или ожирением. Возможно, дело в насыщенных жирах, которые присутствуют в мясе.

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Известно, что потребление большого количества насыщенных жиров связано с повышенным уровнем липопротеинов низкой плотности, так называемым плохим холестерином, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому ученые решили выяснить, как различные типы продуктов, богатые насыщенными жирами, повлияют на состояние здоровья людей в долгосрочной перспективе.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие почти 115 человек. На момент исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые наблюдали за участниками около 8,5 лет.

Все это время исследователи получали данные о рационе участников, их образе жизни и состоянии здоровья.

Всего было зафиксировано почти 10 тысяч случаев инсультов, инфарктов или сердечно-сосудистых заболеваний.

В итоге потребление насыщенных жиров из мяса повышало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, а непосредственно болезней сердца – на 21%.

И хотя ученые оценивали различные сопутствующие критерии, включая социально-экономические и медицинские, только учет индекса массы тела делал корреляцию менее значимой.

Пока ученые не могут объяснить связь. Возможно, насыщенные жиры из мяса негативно сказываются на весе. А возможно и наоборот – люди с избыточной массой тела просто больше едят мяса.

Интересно, что потребление насыщенных жиров из молочных продуктов показало обратную корреляцию.

Сколько насыщенных жиров можно потреблять ежедневно

Учитывая результаты, пока исследователи рекомендуют потреблять меньше чем 10% суточных калорий из насыщенных жиров