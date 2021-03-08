Ученые обнаружили, что по меньшей мере 44 вида животных могут заражаться коронавирусом и распространять его, передавая человеку. В списке этих животных есть и те, с которыми некоторые люди контактируют каждый день.

В частности, это домашний скот, четвероногие любимцы и многие млекопитающие. Об этом узнали китайские ученые – информацию подтвердили эксперты Школы медицины Маунтин-Синай в Нью-Йорке.

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Эксперты выясняли, как работают у животных так называемые рецепторы ACE2. Именно с помощью них COVID-19 проникает внутрь клетки.

Ученые тщательно исследовали тех животных, которые находятся в тесном контакте с человеком, а это:

крупный и мелкий рогатый скот;

домашние питомцы;

обитатели зоопарков;

жители аквариумов.

Уязвимы к коронавирусу

Потенциально уязвимыми к вирусу оказались:

лошади;

кошки;

козы;

хомяки;

быки и коровы;

большие панды;

леопарды;

гориллы;

кашалоты;

дельфины;

носороги и другие.

Стоит отметить, что эксперименты проводили не на самих животных. Ученые только использовали их клетки в лабораторных условиях.

Главный вывод исследователей – круг животных, из-за которых вообще возможно распространение коронавируса, является гораздо более широким, чем считают.