Какие животные являются переносчиками коронавируса: ученые назвали их
Ученые обнаружили, что по меньшей мере 44 вида животных могут заражаться коронавирусом и распространять его, передавая человеку. В списке этих животных есть и те, с которыми некоторые люди контактируют каждый день.
Источник:PNAS
В частности, это домашний скот, четвероногие любимцы и многие млекопитающие. Об этом узнали китайские ученые – информацию подтвердили эксперты Школы медицины Маунтин-Синай в Нью-Йорке.
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Эксперты выясняли, как работают у животных так называемые рецепторы ACE2. Именно с помощью них COVID-19 проникает внутрь клетки.
Ученые тщательно исследовали тех животных, которые находятся в тесном контакте с человеком, а это:
- крупный и мелкий рогатый скот;
- домашние питомцы;
- обитатели зоопарков;
- жители аквариумов.
Уязвимы к коронавирусу
Потенциально уязвимыми к вирусу оказались:
- лошади;
- кошки;
- козы;
- хомяки;
- быки и коровы;
- большие панды;
- леопарды;
- гориллы;
- кашалоты;
- дельфины;
- носороги и другие.
Главный вывод исследователей – круг животных, из-за которых вообще возможно распространение коронавируса, является гораздо более широким, чем считают.
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