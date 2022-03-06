Минздрав вместе с Гослекслужбой сформировал и обновляет список аптек, где можно получить инсулин.

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Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, советуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств,

– отметили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта содержится ссылка на перечень инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

"В случае необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0 800 60 20 19. Оператор примет заявку и обрабатывает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят с волонтерами", – подчеркнули в ведомстве.

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