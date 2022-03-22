В ней можно найти свежую информацию из официальных источников о наличии инсулина в Украине. Проект под названием Insulin Warriors даже выиграл в международном хакатоне Code4Ukraine.
Внимание В Украину везут более двух миллионов доз препаратов йода
Менее чем за 2 дня команда разработала сайт. Основная часть – карта с расположением аптек во всех регионах Украины.
Также вебресурс содержит основную информацию о порядке получения рецептов на этот вид лекарства, а также основные горячие линии и ссылки на ресурсы, которые могут пригодиться пользователям.
Интерактивная карта аптек с инсулином / Скриншот 24 канала
Данные о наличии инсулина регулярно обновляются.
Также в Центре противодействия дезинформации опубликовали список аптек во всех областях, где можно получить инсулин. Его можно найти по ссылке. Речь идет об инсулине для взрослых и детей.
Кроме этого, аптеки с препаратом есть на ресурсе Tabletki.ua.