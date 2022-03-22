В ней можно найти свежую информацию из официальных источников о наличии инсулина в Украине. Проект под названием Insulin Warriors даже выиграл в международном хакатоне Code4Ukraine.

Внимание В Украину везут более двух миллионов доз препаратов йода

Менее чем за 2 дня команда разработала сайт. Основная часть – карта с расположением аптек во всех регионах Украины.

Также вебресурс содержит основную информацию о порядке получения рецептов на этот вид лекарства, а также основные горячие линии и ссылки на ресурсы, которые могут пригодиться пользователям.

Интерактивная карта аптек с инсулином / Скриншот 24 канала

Данные о наличии инсулина регулярно обновляются.

Справка. Согласно решению правительства, на период военного положения в Украине инсулин для пациентов будет выдаваться бесплатно. Единственное, что необходимо – показать в аптеке рецепт на этот вид лекарства. Его может выдать семейный врач, терапевт или педиатр.

Также в Центре противодействия дезинформации опубликовали список аптек во всех областях, где можно получить инсулин. Его можно найти по ссылке. Речь идет об инсулине для взрослых и детей.

Кроме этого, аптеки с препаратом есть на ресурсе Tabletki.ua.