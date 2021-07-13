На каких частях тела не стоит делать татуировки

Татуировка – это рисунок, который наносят на тело специальными красками. Пигмент вводят под кожу на глубину 1,5 миллиметра с помощью машинки с одной или несколькими иглами.

На каких частях тело татуировки быстро исчезают

На человеческом теле есть места, на которых плохо держится даже самый качественный пигмент.

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пальцы и ладони;

ступни;

локти, колени и подмышки;

внутренняя сторона губ.

На этих участках кожа обновляется очень быстро, поэтому татуировка выцветает.

Когда татуировка может быть опасной

Опасения, что татуировка может стать причиной рака кожи, исследования не подтвердили. Но из-за пигмента можно не заметить новообразования, поэтому набивать татуировку поверх родинок не рекомендуется.

Если на коже есть поражения, рисунок может плохо лечь. Поэтому людям с кожными заболеваниями, например атопическим дерматитом, псориазом, экземой, акне, стоит с осторожностью выбирать место для татуировки.

Татуировками часто перекрывают шрамы. После хирургического вмешательства лучше подождать два года: за это время станет понятно, хорошо ли заживает шрам и нет ли на нем коллоидных рубцов – разрастаний соединительной ткани.

Некоторые люди делают тату на белках глаз. Правда, это не совсем татуировка в традиционном понимании, мастер вводит в склеру иглу с чернилами, и они там растекаются.

Американское офтальмологическое общество советует отказаться от татуировки на глазах из-за возможных осложнений: