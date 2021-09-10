Худшие показатели госпитализации с коронавирусом
Наихудшая ситуация на Львовщине, уже в течение долгого времени область имеет высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель составляет 62,4%, ранее он находился в пределах 62,3 – 78%.
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На втором месте Закарпатская область, там второй день подряд наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. По последним данным, она составляет 60%, хотя днем ранее составляла 50,8%.
Также внезапно в этот список вошла Волынская область, в этом регионе показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом составляет 53,6%, хотя ранее он составлял только 29,9% – 37,7%.
Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут начать проводить показательные рейды. Так полиция будет контролировать то, как граждане соблюдают масочный режим и другие противоэпидемические меры.
Динамика вакцинации в Украине
- С начала вакцинальной кампании 24 февраля привито 5 789 254 человека.
- Из них получили одну дозу – 5 789 252 человек.
- Полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 10 407 825 прививок.