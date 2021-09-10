В каких областях самые высокие показатели госпитализации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает обостряться, но страна еще находится в зеленой эпидемиологической зоне. По состоянию на 10 сентября в трех регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Худшие показатели госпитализации с коронавирусом

Наихудшая ситуация на Львовщине, уже в течение долгого времени область имеет высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель составляет 62,4%, ранее он находился в пределах 62,3 – 78%.

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На втором месте Закарпатская область, там второй день подряд наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. По последним данным, она составляет 60%, хотя днем ранее составляла 50,8%.

Также внезапно в этот список вошла Волынская область, в этом регионе показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом составляет 53,6%, хотя ранее он составлял только 29,9% – 37,7%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут начать проводить показательные рейды. Так полиция будет контролировать то, как граждане соблюдают масочный режим и другие противоэпидемические меры.

Динамика вакцинации в Украине