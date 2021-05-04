Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинацию проводили 24 мобильные бригады по иммунизации и в 30 пунктах прививок.
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При этом в 10 регионах не привили ни одного человека. Это Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
3 мая 2021 года в Украине 919 человек привито против COVID-19. 756 022 человека привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека. Общее замедление вакцинации в Украине происходит на фоне выходных.
В каких регионах сделали прививки 3 мая:
- г. Киев – 157 прививок;
- Волынская область – 36 прививок;
- Днепропетровская область – 79 прививок;
- Донецкая область – 86 прививок;
- Житомирская область – 47 прививок;
- Закарпатская – 38 прививок;
- Запорожская область – 20 прививок;
- Киевская область – 64 прививки;
- Кировоградская область – 20 прививок;
- Николаевская область – 174 прививки;
- Полтавская область – 30 прививок;
- Сумская область – 24 прививки;
- Харьковская область – 80 прививок;
- Черкасская область – 42 прививки;
- Черновицкая область – 22 прививки.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала