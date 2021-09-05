Самая сложная ситуация – в Луганской, Херсонской, Черновицкой областях и в Киеве. В этих регионах повышен уровень заболеваемости и госпитализаций.

К теме За сутки в Украине обнаружили более 1 300 новых больных

Какие показатели соответствуют зеленой зоне Охват тестирования должен составлять не меньше 300 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней. А вот общее количество госпитализированных с COVID-19 или подозрением на болезнь должно составлять не более 50%.

Какие показатели превышены в упомянутых областях

Киев – превышен уровень заболеваемости (сейчас 107 при максимальной норме 75 на 100 тысяч населения),

– превышен уровень заболеваемости (сейчас 107 при максимальной норме 75 на 100 тысяч населения), Луганская область – превышен уровень заболеваемости (135) и уровень госпитализаций, который составляет аж 97,2%,

– превышен уровень заболеваемости (135) и уровень госпитализаций, который составляет аж 97,2%, Херсонская область – уровень заболеваемости составляет 85;

– уровень заболеваемости составляет 85; Черновицкой области – уровень заболеваемости составляет аж 169.

К слову, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Сейчас там заполнено 37,5% кислородных коек.

В некоторых областях наблюдается повышение госпитализаций

Кроме Луганской области, высокую динамику госпитализаций наблюдают во Львовской и Полтавской областях – 53,8% и 64,5% соответственно.

Регионы-лидеры по суточному приросту заболеваемости

За минувшие сутки, 4 сентября, больше всего новых больных COVID-19 обнаружили в Киеве (141), а также в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.