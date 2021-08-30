В каких областях Украины самая сложная ситуация с COVID-19

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Но 3 региона не соответствуют ее показателям.

Так, в некоторых регионах Украины слишком высокие показатели госпитализаций. В частности речь идет о Винницкой, Черниговской и Черкасской областях.

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В Винницкой области уже вторые сутки подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас он вырос до 61,6%, хотя еще вчера находился в пределах 54,9%.

Что касается Черниговской области, то там динамика COVID-госпитализаций длительное время находилась на низком уровне. А сейчас он повышен и составляет 53%.

При этом в Черкасской области слишком низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а ранее колебался в пределах 284 – 292 тестов на 100 тысяч населения.

Какие показатели считаются нормальными

Количество тестирований на коронавирус должны составлять не менее 300 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.

При этом общее количество госпитализированных с подтвержденным коронавирусом или подозрением на болезнь должна составлять не более 50%.

В каких регионах самый высокий прирост заболеваемости за сутки

Источник: Минздрав

За последние сутки, 29 августа, больше всего больных коронавирусом обнаружили в