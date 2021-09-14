Так, в Волынской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Николаевской и Одесской областях повышена динамика госпитализаций. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

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Зато Игорь Кузин в интервью изданию "Ліга.net" рассказал, что самая проблемная ситуация в Черновицкой и Луганской областях. По словам главного санитарного врача страны, это "антилидеры прошлых недель" – уровень госпитализации в этих регионах вырос почти вдвое.

Кроме этого, в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления случаев.

Какие показатели считаются нормальными

Охват тестирования должен составлять не менее 300 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней. А вот общее количество госпитализированных с COVID-19 или подозрением на болезнь должно составлять не более 50%.

В каких областях Украины больше всего новых больных COVID-19

За минувшие сутки, 13 сентября, больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в: