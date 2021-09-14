В каких областях Украины самая тяжелая COVID-ситуация
Источник:Минздрав
Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но 6 регионов не соответствуют ее показателям.
Так, в Волынской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Николаевской и Одесской областях повышена динамика госпитализаций. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.
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Зато Игорь Кузин в интервью изданию "Ліга.net" рассказал, что самая проблемная ситуация в Черновицкой и Луганской областях. По словам главного санитарного врача страны, это "антилидеры прошлых недель" – уровень госпитализации в этих регионах вырос почти вдвое.
Кроме этого, в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления случаев.
Какие показатели считаются нормальными
Охват тестирования должен составлять не менее 300 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней. А вот общее количество госпитализированных с COVID-19 или подозрением на болезнь должно составлять не более 50%.
В каких областях Украины больше всего новых больных COVID-19
За минувшие сутки, 13 сентября, больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в:
- Киеве – 412,
- Харьковской области – 260,
- Львовской области – 241,
- Одесской области – 232,
- и Луганской области – 214.