В каких областях Украины самые высокие и самые низкие показатели вакцинации населения

За прошедшие сутки, 12 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 163 310 человек. 110 545 из них получили первую дозу препарата.

При этом еще 52 765 человек получили вторую, завершающую дозу вакцины. В целом с начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 4 538 443 человека, 2 633 317 из которых уже полностью иммунизированы.

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В каких регионах лучшие показатели вакцинации

Лидером по вакцинации взрослого населения является город Киев. 667 тысяч жителей города получили по меньшей мере первую дозу вакцины. При этом две дозы получили 395 тысяч киевлян.

В целом первая пятерка лидеров выглядит так:

город Киев,

Киевская область,

Полтавская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Где самые низкие показатели вакцинации

Меньше всего прививок против коронавируса сделали в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровненской и Одесской областях.