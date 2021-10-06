Также железо участвует в активации ферментов, синтезе ДНК и работе иммунной системы организма. Его норма в крови должна быть не менее 15 мкг/л.

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В каких продуктах больше всего железа

Железо есть в продуктах животного происхождения, таких как:

красное мясо – говядина, баранина, телятина, свинина;

субпродукты – печень, почки, паштет;

птица;

рыба – лосось, сардины, тунец;

яйца.

И в растительных продуктах, например в таких:

орехи;

сухофрукты – курага и чернослив;

цельнозерновые макароны и хлеб;

бобовые – фасоль, чечевица, нут;

листовые овощи – шпинат, брокколи;

овес;

тофу.

Дефицит железа

Состояние, когда в организме слишком мало железа, называется железодефицитной анемией. Из-за нее в организме становится недостаточно красных кровяных телец, что приводит:

к утомляемости и потере энергии;

учащенному сердцебиению, особенно при физических нагрузках;

одышке и головной боли;

трудностям с концентрацией внимания;

головокружению;

бледной коже;

ломким ногтям.

Кофе, чай и красное вино снижают усвояемость железа. Продукты, богатые кальцием, добавки с кальцием и некоторые продукты на основе сои также препятствуют усвоению железа.

Кому нужно принимать добавки с железом

Обычный человек может получить норму железа из пищи. Добавки рекомендуют принимать женщинам, которые во время менструации теряют много крови, поскольку из-за этого в их организме становится меньше железа и они находятся в группе риска железодефицитной анемии. Людям с ней тоже рекомендуют использовать пищевые добавки.