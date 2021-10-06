Также железо участвует в активации ферментов, синтезе ДНК и работе иммунной системы организма. Его норма в крови должна быть не менее 15 мкг/л.
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В каких продуктах больше всего железа
Железо есть в продуктах животного происхождения, таких как:
- красное мясо – говядина, баранина, телятина, свинина;
- субпродукты – печень, почки, паштет;
- птица;
- рыба – лосось, сардины, тунец;
- яйца.
И в растительных продуктах, например в таких:
- орехи;
- сухофрукты – курага и чернослив;
- цельнозерновые макароны и хлеб;
- бобовые – фасоль, чечевица, нут;
- листовые овощи – шпинат, брокколи;
- овес;
- тофу.
Дефицит железа
Состояние, когда в организме слишком мало железа, называется железодефицитной анемией. Из-за нее в организме становится недостаточно красных кровяных телец, что приводит:
- к утомляемости и потере энергии;
- учащенному сердцебиению, особенно при физических нагрузках;
- одышке и головной боли;
- трудностям с концентрацией внимания;
- головокружению;
- бледной коже;
- ломким ногтям.
Кофе, чай и красное вино снижают усвояемость железа. Продукты, богатые кальцием, добавки с кальцием и некоторые продукты на основе сои также препятствуют усвоению железа.
Кому нужно принимать добавки с железом
Обычный человек может получить норму железа из пищи. Добавки рекомендуют принимать женщинам, которые во время менструации теряют много крови, поскольку из-за этого в их организме становится меньше железа и они находятся в группе риска железодефицитной анемии. Людям с ней тоже рекомендуют использовать пищевые добавки.