В каких продуктах больше всего железа: перечень

6 октября 2021 , 13:19
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Источник:

Health Direct

Железо необходимо для создания эритроцитов, которые транспортируют кислород и углекислый газ организмом. Недостаток минерала приводит к железодефицитной анемии, а избыток – к запору и боли в желудке.

Также железо участвует в активации ферментов, синтезе ДНК и работе иммунной системы организма. Его норма в крови должна быть не менее 15 мкг/л.

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В каких продуктах больше всего железа

Железо есть в продуктах животного происхождения, таких как:

  • красное мясо – говядина, баранина, телятина, свинина;
  • субпродукты – печень, почки, паштет;
  • птица;
  • рыба – лосось, сардины, тунец;
  • яйца.

И в растительных продуктах, например в таких:

  • орехи;
  • сухофрукты – курага и чернослив;
  • цельнозерновые макароны и хлеб;
  • бобовые – фасоль, чечевица, нут;
  • листовые овощи – шпинат, брокколи;
  • овес;
  • тофу.

Дефицит железа

Состояние, когда в организме слишком мало железа, называется железодефицитной анемией. Из-за нее в организме становится недостаточно красных кровяных телец, что приводит:

  • к утомляемости и потере энергии;
  • учащенному сердцебиению, особенно при физических нагрузках;
  • одышке и головной боли;
  • трудностям с концентрацией внимания;
  • головокружению;
  • бледной коже;
  • ломким ногтям.

Кофе, чай и красное вино снижают усвояемость железа. Продукты, богатые кальцием, добавки с кальцием и некоторые продукты на основе сои также препятствуют усвоению железа.

Кому нужно принимать добавки с железом

Обычный человек может получить норму железа из пищи. Добавки рекомендуют принимать женщинам, которые во время менструации теряют много крови, поскольку из-за этого в их организме становится меньше железа и они находятся в группе риска железодефицитной анемии. Людям с ней тоже рекомендуют использовать пищевые добавки.

Автор: Олександр Бевза