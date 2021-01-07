Дефицит железа может привести к недостатку гемоглобина, который нужен для переноса кислорода по всему организму. Из-за нехватки кислорода человек может чувствовать усталость или слабость.

Потребность в железе в день определяется полом и возрастом, пишет NHS.

8,7 мг – для мужчин старше 18 лет и женщин после 50 лет;

14,8 мг – для женщин в возрасте от 19 до 50 лет.

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Чтобы получить достаточное количество железа, нужно рационально питаться.

Устрицы, мидии и другие моллюски

28 мг железа на 100 г. Полностью и даже с запасом покрывают суточную потребность. Причем железо у моллюсков животного происхождения усваивается на 15-30% лучше, чем из растительной пищи. Важно убедиться в свежести моллюсков, поскольку есть риск отравиться сырыми морепродуктами и устрицами.

Тыквенные семечки

13 мг железа на 100 г. Железо здесь растительного происхождения, поэтому тыквенные семечки лучше есть с продуктами, которые содержат витамин С (например, цитрусовые фрукты или сок), – он помогает организму усваивать железо.

Печень и другие субпродукты

6,5 мг железа в 100 г говяжьей или куриной печени. В почках, сердце, мозге микроэлемента меньше, в среднем около трети суточной нормы на 100 граммов.

Черный шоколад

13 мг в плитке шоколада, но достаточно съесть 50 г, чтобы получить примерно 6,5 мг. Лучше выбирать шоколад с содержанием какао 70% и выше.

Шпинат

3,6 мг железа на 100 г. В любом виде: сыром, отварном или запеченном.