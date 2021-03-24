Главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о том, с какими ранениями в госпиталь попадают украинские военнослужащие больше всего.

Сергей Рыженко заявил, что в больнице медперсонал старается всегда идти до последнего, чтобы дать возможность каждому из раненых иметь шанс вернуться домой живым.

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Через больницу Мечникова прошло около трех тысяч наших военных. Были страшные истории: когда привязывали оторванную ногу к решетке, когда кишечник тянулся за носилками,

– вспомнил доктор.

По словам Рыженко, в больницу Мечникова, как правило, поступают с ранениями лица. Далее – ранение головы, ранение конечностей, ранение груди.

По сути, все ранения, какие бывают на войне. И мы сегодня обсуждали с военными: нам удалось спасти 1200 конечностей... Тянули до конца. Ребята остались с ногами и с руками. И я знаю, что восстановлены функции этих конечностей. Там, где уже не было шансов, оперировали. Теперь они с протезами. Но все они – наши очень большие друзья. Мы как единое военно-медицинское братство. Они говорят: "Когда идем в бой, говорим, чтобы в случае ранения нас отвезли в Мечникова. Там спасут". И мы этим гордимся,

– заявил медик.

Он добавил, что наблюдает за армией в течение почти семь лет и может сказать однозначно: "то, что было в 2014 году, и то, что сейчас – две большие разницы".

Напомним, в течение 5 марта российские наемники 3 раза нарушили режим перемирия. Украина через мониторинговую группу ОБСЕ трижды просила боевиков восстановить тишину, однако оккупанты игнорировали просьбы.

Так, российские наемники 5 марта ранили на Донбассе украинского защитника. Бойца оперативно доставили в больницу Днепра, где ему провели операцию. Сейчас угрозы для жизни бойца нет, однако у него парализована правая часть тела.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала