В каких случаях будут выдавать бумажные больничные: объяснения Минздрава

С 1 октября в Украине заработали электронные больничные – их должны выдавать отныне во всех медучреждениях страны. Однако бумажные листки нетрудоспособности еще будут выдавать в отдельных случаях.

Бумажные листки нетрудоспособности будут выдавать в предусмотренных случаях до февраля 2022 года.

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4 случая, когда предусмотрен бумажный вариант больничного:

если больничный, который выдали в бумажной форме до 1 октября 2021 года, нужно продлить или закрыть;

если истекло время (7 дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение в электронной системе.

В таком случае решение о выдаче больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач учреждения.

в связи с усыновлением ребенка в течение 2 месяцев с даты рождения.

Тогда листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении.

если возникнут технические проблемы и данные из электронной системы здравоохранения в Пенсионный фонд не удастся передать в течение 7 дней.

Во всех этих случаях пациентам все равнои предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения болезни.

Всю необходимую информацию о вашем е-больничном работодатель сможет увидеть в своем Электронном кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда Украины.

Что надо знать о выдаче е-больничных

С 1 октября больничные будут оформлять только в электронном формате. Данные будут вносить в электронную систему здравоохранения.

К единой информационной медицинской системе с июня этого года удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. В целом, по данным Минздрава, уже сформировано почти миллиона е-больничных.

Е-больничные будут разделяться на две части: медицинское заключение – это документ после обследования врача.

– это документ после обследования врача. Врач создает его в Реестре и заверяет его электронной подписью. Пациент получает об этом смс-сообщение. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда.

И там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом также поступает сообщение на телефон, уже от ПФУ. Работодатель сможет увидеть больничный гражданина на портале ПФУ.

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