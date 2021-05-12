Миндалины – это часть иммунной и лимфатической системы организма. Они выглядят как две подушечки с лимфоидной ткани и производят иммунные клетки. Миндалины размещаются в задней части горла и служат первой линией защиты от вирусов и бактерий, которые попадают в рот.

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Когда нужно полоскать горло

Вирусы или бактерии

Полоскание горла солевым раствором облегчает боль при воспалении миндалин. Но оно не предотвратит инфекции и не избавит от них.

В большинстве случаев организм справится сам. А вы ему поможете, если будете отдыхать, пить много жидкости и снимать боль и жар, когда необходимо.

Пробки на миндалинах

Полоскание солевым раствором помогает предотвратить появление пробок и избавиться от них, если они уже есть. Во время полоскания пробки отслаиваются.

Появление пробок сложно контролировать, но в этом поможет гигиена полости рта и чистка зубов дважды в день. Иногда при пробках на миндалинах врачи могут рекомендовать полоскать рот солевым раствором после еды.

Как приготовить раствор для полоскания

Раствор для полоскания можно приготовить самостоятельно. Для этого надо растворить пол чайной ложки поваренной соли примерно в 240 миллилитрах теплой воды.