Врачи могут начинать медикаментозное лечение повышенного артериального давления пациентам, которые госпитализированы не по причине болезней сердца и сосудов. Новое исследование показывает, что такое внеплановое вмешательство обычно приносит вред, а не пользу.

Ученые включили в исследование данные почти 23 тысяч пациентов клиники Кливленда, которые проходили лечение в 2017 году. Ни у кого из них не было кардиологических диагнозов, которые требовали строгого контроля артериального давления, пишет JAMA.

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Ненужное лечение высокого давления

Выше 140 мм рт.ст. артериальное давление повышалось почти у 18 тысяч участников исследования. Часть из них в ответ на это повышение получила лечение препаратами против гипертонии, другие их не получали.

У пациентов, получивших лечение гипертонии, которая их не беспокоила, были существенно выше риски развития повреждений почек и сердечной мышцы по сравнению с показателями тех, кто такое лечение не проходил. Такие медикаментозные вмешательства приводят к увеличению количества лекарств, которые принимают пациенты после выписки.

Оказалось, что в большинстве случаев повышение артериального давления при следующем измерении было ниже как минимум на 20 мм рт.ст. Ученые указывают, что повторный замер давления через четыре часа мог заменить лечение, поскольку у каждого третьего пациента эти повышения кратковременны.

При выписке среднее верхнее давление было ниже 140 у большинства пациентов в двух группах – у тех, кто получил лечение против гипертонии и тех, кто не получил.