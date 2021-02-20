Любая женщина, заподозрившая у себя беременность, сначала идет в аптеку и покупает тест для проверки своих догадок. Однако существует несколько причин, когда тесты могут ложно показывать и отрицательный, и положительный результаты.

Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в крови или моче является основой тестов на беременность, написала гинеколог Оксана Негрич.

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Так, ХГЧ появляется в крови после имплантации в матку, самое быстрое через 6 (чаще 8-10) дней после овуляции]. Его концентрация удваивается каждые 29-53 часа в течение первых 30 дней после имплантации. Более медленный подъем может свидетельствовать об аномальной беременности (к примеру, внематочной).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Минимальный уровень ХГЧ крови для позитивного теста: 20-50 мме / мл для определения в моче, и 1-2 для определения в крови.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Причины ложно положительного теста (когда на самом деле беременности нет):⠀⠀⠀⠀⠀

несоблюдение техники проведения (особенно поздняя оценка домашнего теста),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

биохимическая беременность – очень ранняя потеря беременности, вскоре после имплантации и до появления признаков беременности на УЗИ,⠀⠀⠀⠀

на протяжении 2 недель после введения препаратов ХГЧ (например, во время лечения бесплодия),⠀⠀⠀⠀

некоторые опухоли, вырабатывающие ХГЧ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀

период менопаузы⠀⠀⠀

прием препаратов биотина в высоких дозах.⠀⠀⠀

️Причины ложно отрицательного теста (когда беременность на самом деле есть):⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

проведение теста слишком рано после зачатия,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"hook-effect" – когда вследствие экстремально высокого уровня ХГЧ тест-системы "перенасыщаются" и механизмы обнаружения гормона нарушаются, что бывает при трофобластической болезни.⠀⠀⠀⠀

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"Если есть подозрение на беременность, несмотря на отрицательный тест, его стоит повторить через неделю", – отметила гинеколог.