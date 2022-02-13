В каких странах люди больше всего страдают от одиночества

Одиночество связано с психическим, эмоциональным и физическим благополучием. Поэтому ученые провели масштабное исследование, чтобы выявить, сколько людей по всему миру страдают от одиночества.

Ученые из Австралии провели метаанализ 57 исследований, проведенных в 113 странах мира в 2000 – 2019 годах, в которых изучали показатели хронического одиночества людей.

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Таким образом проблему оценили на глобальном уровне – оказалось, что она серьезна для всей планеты.

Считается, что примерно каждый 12 человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но откуда взялись эти данные, неясно. Предыдущие исследователи так и не установили, насколько распространено одиночество в глобальном масштабе. Вот почему мы решили провести метаанализ,

– объяснила эпидемиолог Мелоди Дин.

В каких странах больше всего одиноких людей:

В Восточном Средиземноморье показатель серьезных форм одиночества составляет 14,4%.

В странах Юго-Восточной Азии от одиночества страдают 9,2% взрослых.

В Восточной Европе 7,5% одиноких среди молодых людей, 9,6% одиноких среди людей среднего возраста и 21,3% одиноких среди пожилых.

В Северной Европе меньше всего одиноких – 2,9% среди молодежи, 2,7% среди людей среднего возраста и 5,3% среди пожилых людей.

По мнению исследователей, разницу в европейских странах можно объяснить разным развитием здравоохранения и количеством программ социальной поддержки. Там, где они на более низком уровне, уровень одиночества больше.

меры социальной изоляции для противодействия пандемии COVID-19 также могут приводить к повышению уровня одиночества, депрессии, пагубного употребления алкоголя и наркотиков, самоповреждений или суицидального поведения.