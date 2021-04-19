В каких странах зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом
За минувшие сутки в мире зафиксировали почти 707 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США.
Источник:Worldometers
Ситуация в Индии
В частности зафиксировали рекордные 273 810 новых случаев коронавируса. Сейчас больницы Индии борются с нехваткой больничных коек и запасов кислорода из-за большого наплыва пациентов.
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Количество смертей от COVID-19 за сутки выросло до рекордных 1619 и достигло 178 769 за все время пандемии.
При этом, несмотря на стремительное распространение инфекции, политики продолжают проводить массовые митинги по всей стране накануне выборов. В социальных сетях люди жалуются на отсутствие кроватей, кислородных баллонов и лекарств.
Коронавирус в мире
Также сложная ситуация в Турции, там зафиксировали почти 56 тысяч, в США – более 43 тысяч случаев. Кроме того, почти 43 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции – более 29 тысяч новых случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия. Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.
- Всего в мире за сутки умерло 9 323 человека, у которых подтвердили коронавирус.
- За все время пандемии вылечились от недуга 120 524 398 человек.
- Сейчас насчитывается более 18 миллионов активных случаев заболевания.
- С начала пандемии подтверждено 3 032 638 смертей от COVID-19.
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