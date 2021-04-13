Каких врачей чаще всего посещали украинцы в 2020 году
Директор Департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ рассказал, к каким специалистам семейные врачи зачастую направляли украинцев в 2020 году. Статистика довольно неожиданная.
Источник:Укринформ
Чаще всего в 2020 году украинцы получали направление к неврологу. И хотя первая причина смертности в Украине – сердечно-сосудистые болезни, направление к кардиологам на 8 месте в рейтинге.
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К кому чаще всего направляли украинцев
- На первом месте по обращениям (кроме семейных врачей) находятся неврологи – в системе зарегистрировано 1,1 миллиона таких полученных услуг, за которые НСЗУ уплатило деньги.
- На втором месте консультации ЛОРа – 800 тысяч.
- На третьем – направление к офтальмологу, к которому тоже 800 тысяч обращений.
- На четвертом месте консультации хирурга – 700 тысяч.
А вот к кардиологу в течение 2020 года были всего 475 тысяч направлений.
Нужно понимать, что это не просто заполненная форма, а данные по конкретному пациенту в его медицинской карточке, куда наложена медицинская цифровая подпись. Это юридически важные данные. Мы призываем врачей к этому очень ответственно относиться, потому что в системе виден каждый шаг,
– заявил Черныш.
Он отметил, что мониторинг работает так, что через несколько месяцев и даже несколько лет можно заметить фальсификации или ошибки врачей.
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