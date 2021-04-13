Директор Департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ рассказал, к каким специалистам семейные врачи зачастую направляли украинцев в 2020 году. Статистика довольно неожиданная.

Чаще всего в 2020 году украинцы получали направление к неврологу. И хотя первая причина смертности в Украине – сердечно-сосудистые болезни, направление к кардиологам на 8 месте в рейтинге.

К теме Я не планирую возвращаться в Украину ни при каких условиях, – украинский медик, который выехал в Польшу

К кому чаще всего направляли украинцев

На первом месте по обращениям (кроме семейных врачей) находятся неврологи – в системе зарегистрировано 1,1 миллиона таких полученных услуг, за которые НСЗУ уплатило деньги. На втором месте консультации ЛОРа – 800 тысяч. На третьем – направление к офтальмологу, к которому тоже 800 тысяч обращений. На четвертом месте консультации хирурга – 700 тысяч.

А вот к кардиологу в течение 2020 года были всего 475 тысяч направлений.

Нужно понимать, что это не просто заполненная форма, а данные по конкретному пациенту в его медицинской карточке, куда наложена медицинская цифровая подпись. Это юридически важные данные. Мы призываем врачей к этому очень ответственно относиться, потому что в системе виден каждый шаг,

– заявил Черныш.

Он отметил, что мониторинг работает так, что через несколько месяцев и даже несколько лет можно заметить фальсификации или ошибки врачей.