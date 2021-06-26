"Ковидный" паспорт будут выдавать людям, полностью вакцинированным, переболевшим, а также и тем, кто сдал ПЦР-тест и получил результат. Для каждого из этих случаев предусмотрен определенный срок действия паспорта.

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Сколько будет действовать "ковидный" сертификат

Директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Роман Родына дал интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой. Видео можно посмотреть на странице UNICEF Ukraine в фейсбуке. В этом разговоре Родына сообщил, что оснований для выдачи "ковидного" паспорта будет три.

Касаемо "ковидных" сертификатов. Сейчас мы прорабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи этих сертификатов. Оснований для их выдачи будет 3,

– сказал он.

Основания для выдачи "ковидных" паспортов и их срок действия

Первое – это когда человек получил полный курс вакцинации.

Такой сертификат будет действовать 180 дней после дня получения второй дозы.



Второе – наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Срок действия этого сертификата будет малым – 72 часа с момента взятия образца.



Третье – если человек переболел, и соответствующие данные есть в электронной системе здравоохранения.

Сертификат в таком случае также будет действовать 180 дней (со дня лабораторного подтверждения).

"Мы надеемся, что оно с 1 июля заработает", – подытожил директор ЦОЗ.

Позволят ли "ковидные" сертификаты ехать в другие страны: по свидетельству Романа Родыны, этот вопрос регулировать будут двусторонние соглашения стран.