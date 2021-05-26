Каким должен быть уровень тестостерона, чтобы уменьшить риски смерти от COVID-19 у мужчин

Низкий уровень тестостерона у мужчин может стать причиной тяжелого течения коронавируса. Фактор также коррелирует с более высокими рисками смерти от COVID-19.

Не новость, что мужчины в среднем переносят COVID-19 хуже, чем женщины. Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета, вероятно, нашли объяснение этому явлению.

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Гормональный фон разный у мужчин и женщин

Первая гипотеза ученых заключалась в том, что гормональные различия между мужчинами и женщинами могут сделать мужчин более восприимчивыми к тяжелым заболеваниям. А поскольку у мужчин гораздо больше тестостерона, чем у женщин, ученые предположили, что в этом виноват высокий уровень гормона.

Впрочем, новое исследование доказывает, что у мужчин все может быть наоборот: низкий уровень тестостерона в крови связан с тяжелым течением заболевания.

В то же время это не причина

Исследование не смогло доказать, что низкий уровень тестостерона является причиной тяжелой формы COVID-19. Однако низкий уровень может служить маркером других факторов.

Если у пациента был низкий уровень тестостерона, когда он попал в больницу, риск тяжелой формы COVID-19 был намного выше по сравнению с пациентами, у которых достаточный уровень тестостерона,

– отметил автор исследования доктор Абхинав Диван.

Как удалось установить закономерность

Исследователи измерили уровень нескольких гормонов в образцах крови 90 мужчин и 62 женщин, обратившихся в больницу с симптомами и подтвержденным COVID-19.

В 143 пациентов, которые были госпитализированы, исследователи снова измерили уровни гормонов, пока те были госпитализированы.

Результаты анализа

Среди женщин исследователи не обнаружили корреляции между уровнем любых гормонов и тяжестью заболевания.

Среди мужчин только уровень тестостерона был связан с серьезностью COVID-19.

Ученые зафиксировали, что у мужчин с тяжелой формой COVID-19 средний уровень тестостерона составлял 53 нг/дл.

Зато у мужчин с менее тяжелым заболеванием средний уровень составлял 151 нг/дл.

250 нанограмм на децилитр крови и ниже свидетельствует о низком уровне тестостерона у взрослых мужчин.

Ученые проследили связь, чем ниже уровень тестостерона, тем тяжелее протекает заболевание.

Кроме того, исследователи обнаружили, что более низкий уровень тестостерона у мужчин коррелирует с более высоким уровнем воспаления.

Факторы, ухудшающие прогноз вследствие COVID-19

Исследователи отметили, что другие факторы, которые, как известно, повышают риск тяжелой формы COVID-19, в частности, пожилой возраст, ожирение и диабет, также связаны с низким уровнем тестостерона.

Ученые отметили, что сейчас исследуют, есть ли связь между половыми гормонами и сердечно-сосудистыми последствиями при длительном COVID-19.