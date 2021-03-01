Каким образом физическая активность укрепляет иммунитет: ученые сделали важное открытие
Эксперименты ученых показали, что регулярные физические нагрузки необходимы для нормальной работы определенной части костного мозга – среды, где производятся новые костные и иммунные клетки.
Источник:Science Daily
Физическая активность поддерживает жизненно важные функции организма
Известно, что по мере старения костная масса и функция иммунной системы истощаются. До сих пор ученые мало знали о механизмах, приводящих к этим последствиям. Предыдущие исследования показали, что упражнения улучшают состояние костей и иммунитет. Теперь авторы определили, как это происходит.
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Что нового обнаружили ученые
В новой работе ученые изучили клетки LepR +, которые производят остеолектин, необходимый для поддержания костей. Оказалось, что они располагаются исключительно вокруг мелких артерий в костном мозге и поддерживают предшественников лимфоидных клеток путем синтеза фактора стволовых клеток (SCF).
Затем ученые решили выяснить, можно ли изменить природный механизм истощения костных и иммунных клеток с помощью физической нагрузки. Для этого они поместили в клетки грызунов беговые колеса и наблюдали за изменениями в состоянии мышей.
Результаты эксперимента
Кости мышей после регулярных тренировок становились крепче, а количество LepR + клеток и предшественников лимфоидных клеток увеличивалась. Это было первым доказательством того, что механическая стимуляция регулирует эту область костного мозга.
Затем ученые выяснили, что рецептор Piezo1 на поверхности LepR + клеток реагирует на механическую силу и передает сигналы внутри клетки. Когда Piezo1 удаляли, то LepR + клетки и предшественники лимфоидных клеток истощались, что ослабляло кости и нарушало работу иммунной системы.
Мы думаем, что нашли новый важный механизм, с помощью которого упражнения повышают иммунитет и укрепляют кости,
– заметил автор работы Шон Моррисон.
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