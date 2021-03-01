Эксперименты ученых показали, что регулярные физические нагрузки необходимы для нормальной работы определенной части костного мозга – среды, где производятся новые костные и иммунные клетки.

Физическая активность поддерживает жизненно важные функции организма

Известно, что по мере старения костная масса и функция иммунной системы истощаются. До сих пор ученые мало знали о механизмах, приводящих к этим последствиям. Предыдущие исследования показали, что упражнения улучшают состояние костей и иммунитет. Теперь авторы определили, как это происходит.

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Что нового обнаружили ученые

В новой работе ученые изучили клетки LepR +, которые производят остеолектин, необходимый для поддержания костей. Оказалось, что они располагаются исключительно вокруг мелких артерий в костном мозге и поддерживают предшественников лимфоидных клеток путем синтеза фактора стволовых клеток (SCF).

Эксперименты на моделях мышей показали: удаление SCF из LepR + клеток истощает лимфоидных предшественников,

а также снижает функцию иммунного ответа на бактериальную инфекцию.

Затем ученые решили выяснить, можно ли изменить природный механизм истощения костных и иммунных клеток с помощью физической нагрузки. Для этого они поместили в клетки грызунов беговые колеса и наблюдали за изменениями в состоянии мышей.

Результаты эксперимента

Кости мышей после регулярных тренировок становились крепче, а количество LepR + клеток и предшественников лимфоидных клеток увеличивалась. Это было первым доказательством того, что механическая стимуляция регулирует эту область костного мозга.

Затем ученые выяснили, что рецептор Piezo1 на поверхности LepR + клеток реагирует на механическую силу и передает сигналы внутри клетки. Когда Piezo1 удаляли, то LepR + клетки и предшественники лимфоидных клеток истощались, что ослабляло кости и нарушало работу иммунной системы.

Мы думаем, что нашли новый важный механизм, с помощью которого упражнения повышают иммунитет и укрепляют кости,

– заметил автор работы Шон Моррисон.

Важно! Результаты указывают на новый способ укрепления костей и иммунной системы с помощью упражнений, добавил ученый.