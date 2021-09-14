Отличие "желтых" и "зеленых" сертификатов

Владельцы "желтого" сертификата будут иметь те же привилегии, что и люди, прошедшие полный курс иммунизации. Однако в красной зоне привилегии для "желтого" сертификата не будут действовать.

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В целом сертификаты охватывают информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня. Будет действовать сертификат 120 дней.



Условия получения желтого сертификата / инфографика Минздрава

Зеленый сертификат свидетельствует о полном курсе защиты, его человек может получить после того, как вакцинируется второй дозой вакцины против коронавируса. Действовать такой документ будет 365 дней.



Условия получение зеленого сертификата / инфографика Минздрава

В Минздраве также напомнили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.

Что известно о новых правилах карантина в Украине

Согласно новым правилам, ограничения красной зоны не будут действовать для заведений, если все участники будут иметь "зеленый" сертификат.

Ограничения желтой зоны не будут работать, если 80% участников будут иметь "зеленый" или хотя бы "желтый" сертификат.

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