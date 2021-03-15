Врач-гинеколог Ольга Белоконь опубликовала список диагнозов, которыми в Украине пугают медики. Почему не стоит этого бояться – читайте дальше.

Что известно о диагнозах, которые прогрессивные гинекологи не лечат

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У вас "маленькая" матка ("детская", инфантильная)

Ольга Белоконь отметила, что очень часто размеры матки оказываются совершенно нормальными, однако некоторые медики могут даже запугивать бесплодием в связи с "не такими" размерами.

Да, медики тогда назначают КОК (комбинированные оральные контрацептивы) или гормоны для того, чтобы якобы "увеличить" матку.

"Добавлю, что КОК матку подрастить не могут. Там содержится незначительная доза гормона, которая необходима для достижения контрацептивного эффекта (угнетение овуляции). У них нет таких показаний к назначению и даже подобным "побочным эффектом" они не обладают", – пояснила врач.

Важно! У половозрелой женщины увеличить размеры матки невозможно и такое в мире не практикуется.

"Плохой" кровоток

"Лечение "плохого" кровотока в матке – это лечение вымышленной проблемы и путь в никуда", – написала врач.

По словам гинеколога, все чаще медики начали проводить исследования кровотока в матке/эндометрии/желтом теле вне беременности и писать довольно странные выводы о его "недостаточности" и "неполноценности".

Объяснять этим "плохим" кровотоком бесплодие, невынашивание, неудачи при ЭКО. На самом деле я не знаю, откуда врачи, которые это утверждают, берут подобного рода информацию, так как на сегодня абсолютно точно известно, что на показатели кровотока влияет множество факторов (день цикла, вес, диаметр сосудов и т.д.), его нормы весьма условны и подобные измерения никак не помогают составить любые прогнозы,

– заявила Ольга Белоконь.

Она добавила, что эти исследования бесполезны и на тактику ведения пациента никак не влияют.



У половозрелой женщины увеличить размеры матки невозможно / Фото: Getty Images

Эрозия

Ошибочный диагноз, использование неправильной терминологии. Не требует вообще какого-либо лечения. Стоит отметить, что с таким диагнозом медики лечат дисплазию, а не эрозию.

Также с этими "диагнозами" часто упоминается ВПЧ-инфекция (вирус папилломы человека), которая не лечится!

Воспалительный тип мазка

Ольга Белоконь написала, что это заключение по результатам ПАП-теста (цитология), не требует лечения и не свидетельствует о наличии инфекции.

Лечение и запугивание подобным диагнозом неправильно и может стать угрожающим. Не спешите скупать пол аптеки. Если нет жалоб, ИППП, нормальный рН – о каком лечении может идти речь?

– отметила гинеколог.

Эндометрит

По словам медика, эндометрит – это диагноз, который очень часто пытаются найти там, где не нужно. Белоконь сказала, что ему придают огромное значение и часто ошибочно.

"Те женщины, которые активно лечат эндометрит, часто вообще никакого лечения не требуют... Теряются время, деньги, а реальные проблемы не решаются", – добавила она.