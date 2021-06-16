С какими вакцинами можно въезжать в Украину без самоизоляции: перечень Минздрава

Люди, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, могут въезжать в Украину без самоизоляции. Но это касается только тех людей, которые вакцинировались одобренным ВОЗ препаратом.

Сейчас ВОЗ одобрила 7 вакцин против коронавируса. Из них однократного введения требует лишь препарат от компании Johnson & Johnson.

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Лица, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции,

– говорится в сообщении Минздрава.

Вакцины, одобренные ВОЗ:

Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием Comirnaty; AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием AstraZeneca; Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием CoviShield; CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием CoronaVac; Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735) mRNA-1273 производства Moderna; BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Нужно ли соблюдать самоизоляцию после прививки российской вакциной?

В ведомстве отметили, что "Спутник V" (как любая другая российская вакцина) не получила одобрения ВОЗ. Поэтому люди, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом, не могут пересекать украинскую границу без карантина или отрицательного теста на COVID-19.

Также в Минздраве напомнили, что в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19, разработанных или изготовленных в России. Это указано в постановлении КМУ от 8 февраля 2021 года № 95.