Какими вакцинами вакцинируют украинцев чаще всего

По состоянию на 16 июня 2021 года в Украине против коронавируса уже привито 1 831 147 человек. На протяжении прошедших суток вакцинировали 62 591 человека.

В частности, одну дозу получили 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек. Всего в Украине проведено 1 831 147 прививок.

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С начала прививочной кампании привито 1 543 265 человек, из них получили 1 дозу – 1 543 263 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В течение суток работали:

515 мобильных бригад

908 пунктов прививки

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

Вакцинация длится около 4 месяцев. Начали иммунизацию украинцев препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, впоследствии добавили также вакцины других производителей.

Таким образом картина проведенных прививок по состоянию на 16 июня выглядит так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Coronavac – 382 453,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,

AstraZeneca – 354 496,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

К слову, в Украине увеличилось количество желающих вакцинироваться против коронавируса, но доля тех, кто не планирует иммунизацию – все еще преобладает.

В частности, с марта с 51,5% до 43% уменьшилась доля украинцев, которые не хотят вакцинироваться против COVID-19.

И наоборот возросло с 12% до 19% количество тех, кто хочет прививаться в ближайшем будущем или уже вакцинировался.