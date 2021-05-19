Не существует безопасной дозы алкоголя для мозга. Даже при умеренном употреблении спиртных напитков происходит негативное влияние почти на все части мозга человека. А чем больше употребляется алкоголя, тем меньшим в результате становится объем мозга.

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Как проходило исследование

Авторы исследования использовали большую базу данных, которая собирается для расшифровки генетических факторов и факторов окружающей среды, которые приводят к развитию заболеваний мозга.

Тщательно учитывались возраст, пол, образование, размер мозга, состояние здоровья по результатам МРТ, посещение врачей, тесты на память и другие характерные показатели.

Даже малые дозы алкоголя повреждают мозг

С учетом всего этого было установлено, что высокий объем употребления алкоголя связан с низкой плотностью серого вещества.

Установили, что алкоголь может уменьшить объем серого вещества на 0,8%, даже с учетом индивидуальных биологических и поведенческих характеристик. Кому-то эта цифра может показаться незначительной, но она в четыре раза выше, чем при курении и других опасных вредных привычках.