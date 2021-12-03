Какое место занимает коронавирус среди причин смерти украинцев

В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Сокращение населения

Об этом сообщил член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун. По его словам, численность населения Украины стремительно снижается, и к концу XXI века может сократиться до 22 миллионов человек.

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Ученый добавил, что во многих странах Европы актуальна проблема старения населения. В Украине 23% граждан – старше 65 лет, причем здесь невысокая, по сравнению с развитыми странами, продолжительность жизни.

Коронавирус убивает украинцев

Ученый отметил, что проблему усугубляет пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что причина не только в COVID-19, но и в коллапсе медицинской системы. Украинцы умирают от сопутствующих заболеваний, поскольку в больницах не всегда могут оказать своевременную помощь.

На сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательную оценку можно дать только после ее завершения. Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность,

– сказал Александр Гладун.

По его словам, в структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

Ситуация с коронавирусом в Украине

За все время пандемии в Украине обнаружили 3 477 649 больных коронавирусом. 3 018 620 из них уже выздоровели. Но 87 566, к сожалению, так и не смогли преодолеть заболевание.

43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Против коронавируса вакцинировались 13 610 070 украинцев. 13 610 068 из них получили одну дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.

Всего в стране проведено 25 159 558 прививок



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