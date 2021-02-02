Оказывается, людям, которые занимаются днем, проще контролировать сахарный диабет 2 типа, по сравнению с теми, кто делает это утром. У них лучший уровень глюкозы и большие потери жира.

Источник: Physiological Reports

Рассинхронизация суточных ритмов может увеличивать риск развития сахарного диабета 2 типа: ткани начинают слабее реагировать на инсулин. Однако как влияет на обмен глюкозы время физических упражнений, изучено плохо. Некоторые научные данные противоречат друг другу.

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Как происходило исследование

Новое исследование провели ученые из Маастрихтского университетского медицинского центра. Они использовали данные, которые получили в одной из своих ранних работ, посвященной пользе физической активности при диабете. В исследовании участники выполняли упражнения на велотренажере три раза в неделю в течение двух недель. Авторы фиксировали время каждого сета упражнений, а также показатели обмена веществ людей.

Ученые сравнили показатели обмена глюкозы у 12 мужчин, которые всегда "ездили" на велотренажере в промежутке между 8 и 10 часами утра, с показателями 20 мужчин, которые делали это между 15 и 18 часами.

Когда лучше заниматься спортом

Через 12 недель у мужчин, которые каждый раз крутили педали после обеда, была лучше чувствительность тканей к инсулину и они успешно контролировали уровень глюкозы в крови, чем те, кто занимался утром. Участники "дневной группы" также потеряли больше жира. При этом нагрузка у всех участников исследования была абсолютно одинаковой.

Ученые считают, что дневные упражнения полезнее утренних для людей, борющихся с сахарным диабетом 2 типа. Однако они отмечают, что упражнения в любое время – лучше, чем их отсутствие.

Почему лучше заниматься днем

Почему дневные упражнения оказались полезнее, точно не известно. Ученые предполагают, что они могут влиять на обмен веществ после вечернего приема пищи. Также этот эффект может способствовать синхронизации суточных ритмов и обмена веществ