Опросив 992 человек ученые обнаружили, что многие люди с легкостью вспоминают раннее детство. Воспоминания 697 участников затем проверили с помощью их родителей.

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Исследователь обнаружил интересный момент – чаще всего датировки ранних воспоминаний были ложными. То есть люди думали, что в момент определенных событий они были старше, чем есть на самом деле. Чтобы подкрепить свои выводы, психолог проанализировал соответствующую литературу.

В целом исследователь обнаружил, что ранние воспоминания закладываются еще с 2-летнего возраста.

Петерсону даже удалось выяснить, почему воспоминания сдвигаются во времени. Он считает, что это связано с так называемым эффектом телескопирования: чем больше воспоминание отдалено, тем оно кажется ближе, чем есть на самом деле.

Однако, если ребенок или взрослый вспоминает событие, произошедшее после 4-летнего возраста, этого не происходит.

Психолог убежден, что эти знания могут помочь найти методы для "вытягивания" из памяти больше детских воспоминаний. А это может помочь во время терапии некоторых психологических травм.

Для всех родителей важно заботиться о своих детях. С влажной туалетной бумагой Smile это становится еще легче! Гипоаллергенные компоненты, которые не вызывают раздражений у малыша, и доступная цена – кажется, это идеальное сочетание.