С какого возраста человек запоминает воспоминания

Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада) Кэрол Петерсон исследовал память человека 21 год. Он подтвердил, что границы человеческой памяти значительно шире, чем принято считать.

Опросив 992 человек ученые обнаружили, что многие люди с легкостью вспоминают раннее детство. Воспоминания 697 участников затем проверили с помощью их родителей.

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Исследователь обнаружил интересный момент – чаще всего датировки ранних воспоминаний были ложными. То есть люди думали, что в момент определенных событий они были старше, чем есть на самом деле. Чтобы подкрепить свои выводы, психолог проанализировал соответствующую литературу.

В целом исследователь обнаружил, что ранние воспоминания закладываются еще с 2-летнего возраста.

Петерсону даже удалось выяснить, почему воспоминания сдвигаются во времени. Он считает, что это связано с так называемым эффектом телескопирования: чем больше воспоминание отдалено, тем оно кажется ближе, чем есть на самом деле.

Однако, если ребенок или взрослый вспоминает событие, произошедшее после 4-летнего возраста, этого не происходит.

Психолог убежден, что эти знания могут помочь найти методы для "вытягивания" из памяти больше детских воспоминаний. А это может помочь во время терапии некоторых психологических травм.